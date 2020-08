Marturia exploziva a unui milionar roman condamnat pentru o privatizare de acum 17 ani. „Sotul doamnei procuror se ocupa cu trafic de tigari”

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Gruia Stoica, patronul Grampet, a fost condamnat la Iasi in dosarul unei privatizari ce ar fi adus prejudicii statului roman de 8,8 milioane de lei. Judecatorii au finalizat recent motivarea sentintei si, in document, au cuprins si pasaje din marturia lui Stoica.

- DORIT… Au pus ochii pe Stanciu! Fostul jucator al Vasluiului, Nicolae Stanciu, se afla in centrul atentiei in aceasta perioada de transferuri. Dupa Leeds United, mijlocasul roman a starnit interesul mai multor cluburi din Italia. Conform italienilor de la „Calcio Mercato”, printre echipele din Seria…

- Judecatorii de la Tribunalul Militar au solutionat dosarul unui subofiter din Iasi, din cadrul Batalionului "Lupii Negri", care a fost judecat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. Alexandru Tiberiu Cobuz (35 de ani) a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, insa este…

- Liderul consilierilor locali PNL din municipiul Iași, Eduard Boz, a postat un mesaj deplasat la adresa femeii insarcinate in sase luni, infectata cu COVID-19, care a murit in timpul transferului de la Arad la Timisoara. Politicianul a punctat ca vremea mesajelor soft a trecut, dupa ce tanara ar fi sustinut…

- Liderul consilierilor locali PNL din municipiul Iași, Eduard Boz, a distribuit pe pagina sa de Facebook o știre despre o gravida din Arad care nu credea in coronavirus și a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19, liberalul scriind urmatorul mesaj: ”Se pare ca Dumnezeu mai da și cu parul”. Ulterior,…

- Un roman va face 6 luni de inchisoare in Spania pentru ca și-a jignit și amenințat soția. Barbatul a fost condamnat dupa ce i-a spus consoartei sale ”scroafa”.Judecatorii din Iași au admis arestarea preventiva a unui barbat de 55 de ani pe numele caruia autoritatile judiciare din Spania au…

- Meteorologii anunța ca indicele de temperatura – umezeala (ITU) a atins pragul critic de 80 unitați in județul Bacau și s-a apropiat de pragul critic in județele Vrancea (Focșani-79.8 unitați), Galați (Tecuci-79.5 unitați). In restul județelor ITU a avut urmatoarele valori: Iași (Iași – 79.4 unitați),…

- PENAL… Dupa aproape 10 ani de procese, Gabriel Huides, sotul regretatei Manuela Huides, a primit sentinta de la Curtea de Apel Targu Mures. Judecatorii au decis condamnarea acestuia la 2 ani de inchisoare si un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, instanta a decis sa suspende executarea pedepsei…