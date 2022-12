Stiri pe aceeasi tema

- Inainte cu doua zile de Craciun, un accident grav a avut loc la intrarea in Pasajul Unirii. Atunci, un autocar in care se aflau turiști greci, s-a izbit puternic de limitatorul de inalțime, iar mai multe persoane au ramas captive sub fiarele contorsionate. Un om și-a pierdut viața și alte peste 20 de…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar de la Pasajul Unirii lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, relateaza postul public de televiziune elen ERT. Intors acasa, in Larissa, el vrut sa-i ofere soției o vacanța de Craciun in Romania. Acum, femeia este in spital.…

- Consilierul local Sergiu Claudiu Maior din Consiliul Local Targu Mures i-a oferit, marti, primarului municipiului, Soos Zoltan, sase saci de gunoi drept cadou de Craciun si 6.000 de fotografii cu mormanele de deseuri din oras, in semn de protest fata de starea deplorabila a orasului din cauza neridicarii…

- Anul acesta, focarele de pesta porcina au inchis targurile unde oamenii iși vindeau animalele s-au inchis, chiar de Craciun. Oamenii sunt suparați ca nu au unde sa vanda porcii. Așadar, pentru a scapa de ei, mulți s-au gandit sa ii vanda direct pe internet, fara sa țina cont ca ar putea vinde carne…

- A doua zi a Targului de Craciun din Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost incheiata de concertul trupei Direcția 5, care a facut un adevarat show in centrul orașului de pe Someș, iar oamenii s-au alaturat pentru „coregrafia” perfecta.

- UPDATE Ora 10.20: “Ventilația la pasaj e facuta pentru un trafic normal. Cand o mașina ia foc in interiorul pasajului, e normal ca cantitatea de fum sa fie mai mare, iar evacuarea sa necesite cel puțin jumatate de ora” a declarat prefectul Toni Grebla. “E un incident de trafic, s-a intamplat sa ia foc…

- Alerta in Piața Unirii, dupa ce o mașina a luat foc in pasaj. Circulația este intrerupta in zona. Incendiul se produce cu degajari mari de fum. O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața…

- Un tanar de 31 de ani din Eforie Nord a murit, azi-noapte, dupa ce a salvat trei oameni dintr-un incendiu. Imediat ce a vazut ca dintr-o casa iese fum negru si dens omul nu a stat pe ganduri: a intrat si a scos, rand pe rand, doi barbati si o batranica de 82 de ani. Insa eforturile supraoemenesti si…