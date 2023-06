Stiri pe aceeasi tema

- Nahel M., un adolescent de 17 ani din Nanterre, a fost ucis marți de polițiști, in timp ce se afla la volanul unei mașini, dupa ce nu a raspuns somațiilor. Incidentul a starnit proteste violente și multe reacții de la liderii politici și nu numai, scriu Le Monde și site-ul televiziunii BFMTV. Emmanuel…

- Un accident rutier a avut loc in Stramba. O mașina a parasit partea carosabila, ajungand in stalp. Un adolescent și doua femei au fost transportate la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Stramba, in jurul orei 11.00. Au fost alocate la caz, pe langa echipajul de poliție,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a formulat obiectii privind o initiativa a NATO de a deschide o reprezentanta diplomatica in Japonia, pledand pentru mentinerea atentiei asupra spatiului nord-atlantic, pe fondul criticilor Chinei, afirma surse citate de cotidianul Financial Times, citat de Mediafax.Opozitia…

- Un barbat roman de 92 de ani a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți, scrie Mediafax. Barbatul calatorea intr-un microbuz care s-a oprit la o benzinarie pe centura…

- Daca in Franța ar avea loc alegeri prezidențiale in weekendul viitor, Marine Le Pen ar fi aleasa președinte al Republicii, iar partidul ei, Adunarea Naționala (RN), ar fi confirmat drept formațiunea politica cea mai votata de muncitori și de cele mai modeste clase sociale, scrie ABC, potrivit Rador.…

- Monica Odagiu (26 ani) s-a intalnit cu familia victimei accidentului rutier in care a fost implicata. Actrița spune ca a ramas traumatizata de eveniment și ca nu iși poate reveni din șocul pe care l-a trait. S-a aflat ce i-ar fi spus Monica Odagiu mamei tanarului lovit cu masina. A spus doar cateva…

- Alexandru a murit in accidentul in care a fost implicata mașina condusa de Monica Odagiu, iar pierderea lui a lasat multa durere in sufletele apropiaților. Dincolo de faptul ca actrița a ramas cu traume, prietenii lui și-au exprimat durerea in cuvinte pe Internet, prin mesaje tulburatoare.

- A fugit de la Poliție și s-a oprit cu mașina in gardul unui imobil! S-a intamplat duminica seara pe DJ 716 Priboiu – Glodeni. Adolescentul de 19 ani, din Laculețe, nu deținea permis de conducere. „La data de 2 aprilie a.c., in jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 11 Poliție Rurala Pucioasa…