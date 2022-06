Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani a devenit salvatorul unei femei din Baia Mare care a fost talharita in miezul zilei. Baiatul era la o terasa cand a observat ca un barbat a bruscat-o pe femeie și a incercat sa ii smulga geanta. Un adolescent a devenit erou pentru o femeie de 41 de ani, din […] Source

- Camioanele asteapta ore in sir pentru a iesi din tara, la Vama Siret, unde timpul de asteptare este de 15 ore, 900 de minute, conform datelor Politiei de Frontiera, citate de News.ro . Camioanele asteapta, duminica, ore in sir pentru a iesi din tara, iar cea mai aglomerata este Vama Siret, unde unctioneaza,…

- Un copil, in varsta de doar 13 ani, cu un simplu apel la 112 și-a salvat mama de la moarte și și-a condamnat tatal la inchisoare. Cel din urma avea deja un ordin de restricție, dar și un cuțit asupra sa. Totul s-a intamplat duminica dimineata, in satul Vlad Tepes, comuna Comana din judetul Giurgiu. Baiatul…

- La data de 9 mai 2022, in jurul orei 22.45, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit la o locuința din municipiu de unde o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata de catre concubin. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor…

- Un barbat decedat a fost gasit intr-o padure din Ciurila de o femeie. La data de 6 mai a.c., in jurul orei 11.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre o femeie de 26 de ani, prin apel 112, despre faptul ca pe un teren impadurit, din apropierea localitații Ciurila, a gasit…

- Poliția municipiului Falticeni a organizat, luni dimineața și pe timp de seara, o acțiune de control cu efective marite pe raza municipiului, in scopul creșterii climatului de siguranța.In acțiune au fost angrenați 30 de agenți și ofițeri din cadrul Poliției Municipiului Falticeni.Razia a venit in ...

- Un baiat din Romania in varsta de 14 ani a fost uitat intr-o parcare din Ungaria, in timp ce se intorcea cu familia de la o competiție din Italia. Intamplarea sa a fost povestita pe Facebook de autoritațile din Ungaria. Totul s-a intamplat, marți, in parcarea din zona Csengelei de pe autostrada M5.…

- Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie.La data de 20 martie 2022, polițiștii din Alba Iulia au intervenit, la o locuința din municipiu, de unde a fost semnalat un scandal…