- Dupa nenumarate pogromuri, dupa holocaustul la care a fost supus in diferite țari și tragedia fara seaman a Shoah, dupa invazii care au cautat sa-l impiedice sa-și cladeasca propriului camin, poporul evreu este din nou lovit. Atacul din 7 octombrie 2023, de pe sol, mare și din aer, revendicat de Hamas,…

- Pe langa șocul atrocitaților comise de Hamas, alimentat continuu de numeroase clipuri video care circula pe rețelele sociale, locuitorii din Israel traiesc cu teama continua de teroriștii care s-au infiltrat, povestește pentru „Adevarul” o romanca care traiește in apropierea Fașiei Gaza.

- ■ cei 76 de evrei care mai traiesc in Neamț sunt ingrijorați de soarta rudelor lor din Israel ■ in perioada interbelica, la Piatra Neamț traiau 7595 evrei, iar la Roman 7900 ■ in timpul regimului comunist mulți au emigrat in Israel ■ Atacul Hamas, care se afla la putere in Fașia Gaza din 2007, […]…

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Razboiul din Israel a facut peste 1.000 de victime, iar mii de oameni au fugit din calea rachetelor, de teama ca vor muri. Printre cei decedați și grav raniți se numara și șase jurnaliști, care și-au facut meseria cu prețul vieții. Aceștia au murit in timp ce se aflau la munca, pe front. Doi dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca, in coordonare cu Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Ambasada Romaniei la Amman, gestioneaza situatia unui grup de 92 de cetateni romani ajunsi pe teritoriul Iordaniei din Israel, care au solicitat sprijin pentru repatriere in contextul deteriorarii situatiei…

- Antonio Sefer (23 de ani) a deschis astazi scorul, cu un lob de la 7 metri, in meciul cu Hapoel Ierusalim (3-0) și a centrat la a doua reușita a gazdelor. A fost schimbat in minutul 79. Seara magica pentru Antonio Sefer. Ramas unicul roman de la Hapoel Beer-Sheva, dupa plecarea lui Adrian Paun, fostul…