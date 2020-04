Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Boldeanu este medic la Spitalul Județean din Suceava. Femeia este unul dintre numeroasele cadre medicale infectate cu coronavirus. Povestea sa depașește orice imaginație și arata problemele majore pe care sistemul medical romanesc le are.

- 17 cetateni din comuna Moara au fost testati pozitiv cu COVID 19. Intr-o interventie telefonica la Radio Top, primarul Eduard Dziminschi a spus ca multi locuitori lucreaza la Spitalul Judetean Suceava, iar unii dintre ei asteapta rezultatele testelor. In comuna sint 108 persoane aflate in izolare. Primarul…

- Direct din „Lombardia Romaniei”. Ultimul bilanț al autoritaților arata ca, in Suceava, in total, sunt 638 de persoane infectate cu coronavirus. Fiica unui barbat care și-a pierdut viața in acest oraș a facut marturii cutremuratoare!

- Managerul interimar al institutiei, dr. Florin Filip, a declarat pentru postul nostru de radio, ca numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus este de ordinul sutelor, iar personalul medical este subdimensionat. Florin Filip sustine ca nici un cadru medical infectat nu lucreaza in spital, ci toti…

- Corpurile neinsufletite ale persoanelor care au murit din cauza COVID-19 nu raspandesc virusul si pot fi inmormantate fara restrictii, a precizat directorul ANSP, Nicolae Furtuna. Epidemiologul a mentionat insa ca exista un mare risc de raspandire a virusului.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acesta a fost internat la Spitalul Județean Suceava și a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu are niciun fel de simptome.Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava a fost diagnosticat,…

- Pe rețelele de socializare au aparut, de ieri incoace, mesajele mai multor pacienți care acuza clinica MediUrg ca speculeaza momentul și ii obliga pe cei care trec pragul centrului medical sa cumpere maști de protecție cu 10 lei bucata. Dupa ce sesizarile au fost preluate de presa locala, directorul…