Stiri pe aceeasi tema

- Cazul spitalului de la Suceava, unde personaluil medical s-a infectat in masa cu COVID-19, s-ar putea repeta la Spitalul Judetean din Targu Jiu. Un pacient cu suspiciune de coronavirus a fost operat de o echipa de cadre medicale, care au atras atentia asupra acestui perico, dar conducerea Spitalului…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva Iasi a declarat astazi, 16 martie 2020, starea tuturor pacientilor confirmati cu coronavirus. Astfel, cei zece pacienti deja internati in cadrul unitatii medicale au o stare generala buna. Urmeaza sa mai vina alti doi pacienti…

- O femeie din municipiul Focsani este suspecta ca ar fi infectata cu Coronavirus. Femeia s-a intors din nordul Italiei, zona afectata grav de coronavirus, iar de la intoarcere se afla in izolare la domiciliu. Pentru ca a facut febra, femeia a anunțat autoritațile și urmeaza sa fie transportata cu izoleta…

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Un numar de patru pacienți se afla, in acest moment, internați in cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecți ca ar putea fi infectați cu coronavirus. Potrivit reprezentanților unitații medicale, este vorba de trei adulți și un copil, carora urmeaza sa li se faca…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China și a revenit in țara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pentru a fi izolata, a declarat pentru HotNews.ro medicul…

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China si a revenit in tara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru a fi izolata, a declarat medicul Carmen Dorobat,…