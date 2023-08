Stiri pe aceeasi tema

- Digi24 a obținut imagini exclusive cu cisterna care a explodat in curtea depozitului GPL din Crevedia. In filmare se vede cisterna care explodat și a ras de pe fața pamantului o mare parte din strada.

- Un barbat care locuia la 70 de metri de fosta stație GPL din Crevedia, unde au avut loc exploziile devastatoare de sambata seara, spune ca din casa lui nu a mai ramas nimic. A plecat imediat dupa prima explozie, impreuna cu familia, doar cu hainele de pe el.

- Apar noi marturii dupa situația dramatica produsa ca urmare a exploziilor care au avut loc la o statie GPL din Crevedia, județul Dambovita. O femeie din Crevedia, care a povestit in fața jurnaliștilor ca a venit luni dimineața sa ia din casa cateva medicamente, pentru ca are soțul bolnav, a povestit…

- Procurorul General al Romaniei Alex Florența a anunțat duminica seara ce au descoperit anchetatorii dupa primele investigații in cazul tragediei de la Crevedia. Florența a explicat ca explozia a pornit din cauza unui șofer care a vrut sa mute gaz cu un furtun intr-o cisterna goala.

- Un barbat, un varsta de 55 de ani, a suferit arsuri in urma unui incendiu de vegetatie uscata, ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, in localitatea Trestieni. Acesta a fost gasit de vecini, pe un teren din spatele curtii, cazut la pamant.Imediat, la fata locului s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului…

- Seful echipei de Salvamari Costinesti, Nicu Serafim, este cel care a sunat la 112 atunci cand mina marina a explodat. Declaratia acestuia o puteti citi mai jos: "Era in jur de ora 9 si ceva, pe plaja cand am auzit o bubuitura puternica, fum. Initial, am crezut ca de la hotel o butelie de gaz a explodat.…

- O mașina a ajuns, vineri, in raul Dambovița. Accidentul a avut loc pe Splaiul Independenței, in dreptul Curții de Apel București. Potrivit informațiilor, șoferul era singur in mașina și a reușit sa iasa singur din autoturism. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.83 mg/l.…

- Cei patru copii care au supraviețuit 40 de zile in jungla amazoniana dupa ce avionul lor s-a prabușit au dat detalii puține, dar ingrozitoare, despre tragedia prin care au trecut. Ei au povestit ca mama lor a supraviețuit accidentului și a mai trait inca 4 zile, relateaza Business Insider. Copiii, in…