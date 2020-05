Stiri pe aceeasi tema

- Traiul e greu, banii sunt puțini, așa ca, pandemie ori ba, oamenii continua sa ”mișune” prin lume. De exemplu, sucevenii. Unii dintre ei au plecat la cules sparanghel in Germania, dar nu virusul ii sperie, ci tot omul. Marturie cutremuratoare: ce se intampla cu muncitorii plecați la sparanghel in Germania…

- Un medic de la Spitalul Județean Suceava a rupt tacerea! Nicoleta Boldeanu, caci așa se numește, a facut dezvaluiri cutremuratoare despre tot ce se intampla in sistemul sanitar și indeosebi despre situația din Suceava.

- In plina pandemie de Covid-19, cand Romania se afla sub stare de urgența, un medic din București le arata cetațenilor ca nu au de ce sa se planga. Ea se declara norocoasa pentru ca iși poate vedea, din cand in cand, copiii, prin gard. Alte cadre medicale nu se bucura nici de atat.

- Cazul spitalului de la Suceava, unde personaluil medical s-a infectat in masa cu COVID-19, s-ar putea repeta la Spitalul Judetean din Targu Jiu. Un pacient cu suspiciune de coronavirus a fost operat de o echipa de cadre medicale, care au atras atentia asupra acestui perico, dar conducerea Spitalului…

- Mugurel Hoban este un roman care a avut un contract temporar de munca, pe durata sezonului de iarna, la un restaurant din Austria. Este bucatar. Odata cu criza din domeniul horeca, provocata de pandemia de coronavirus, contractul romanului s-a incheiat brusc și Mugurel Hoban a plecat spre Romania.Numai…

- O romanca stabilita in Italia face marturii cutremuratoare! In urma revoltelor din inchisorile italiene, 300 de detinuti au evadat si se afla pe strazi! Imagini si detalii cutremuratoare!

- Arsenie Boca, una dintre cele mai prevalente personalitați ale lumii religioase din Romania, a facut mai multe premoniții de-a lungul timpului. Se pare ca, daca stam puțin sa analizam lucrurile scrise de preot in așa-zisul lui „testament”, se poate creiona o corelație intre acestea și evenimente care…

- Elena spera ca vinovații vor da în sfârșit socoteala în fața unei instanțe internaționale. În 1999, tatal ei, Iuri, a disparut fara urma. Ea n-a aflat niciodata ce i s-a întâmplat. În ultimii 20 de ani a tot sperat ca poate, undeva, tatal sau înca traiește.Citește…