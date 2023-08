Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurillor, sambata, la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a omorat copilul sa plateasca si sa faca puscarie. El a mai povestit ca fiica sa luase permisul de conducere si isi dorea o masina, precizand…

- Matei Vlad Pascu, tanarul de bani gata care a condus drogat și a ucis doi tineri și a fugit de la locul accidentului, a revoltat o țara intreaga cu fapta sa pentru care risca ani grei de inchisoare.

- O soferita din Alba Iulia nu s-a asigurat intr-o intersectie din Orastie, judetul Hunedoara, si s-a proptit cu masina in autovehiculul condus de un barbat din acelasi judet cu ea. Atat soferul, cat si o pasagera din masina acestuia au fost raniti usor. Accidentul s-a produs la ora 15, la intersecția…

- Crima de la Gradina Botanica. Tatal fetei ucise a postat un mesaj induioșator, joi, pe o rețea de socializare, alaturi de o coroana cu flori.Tatal fetei a transmis, in urma cu cateva ore, primul mesaj de la decesul fiicei sale. Flavius Lungu a postat in mediul online o fotografie cu o coroana de flori…

- Un șofer beat care avea in mașina un bebeluș a intrat intr-un copac. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Independenței din Bailești. Polițiștii au constatat ca un barbat, de 36 de ani, din Bailești, in timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței, la intersecția…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe strada Soveja, langa LIDL, in municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.10, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU…

- Doi romani au murit duminica, 28 mai, in zona Ruse din Bulgaria, dupa ce masina in care se aflau a intrat frontal intr-un TIR, in timpul unei depasiri, informeaza realitateadegiurgiu, care citeaza rusemedia.Accidentul a avut loc duminica dimineata, la cateva minute dupa ora 08:00, pe drumul dintre Ruse…

- Un barbat din Vaslui a murit fiind strivit de mașina pe care o repara. Aceasta a cazut peste el, iar medicii nu l-au mai putut salva.Accidentul a avut loc marți in localitatea Iezerel din comuna vasluiana Ivanești. La fața locului, s-au deplasat o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…