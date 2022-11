In urma cu doua zile, procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a 4 inculpați acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativa de omor calificat, lipsire de libertate in mod ilegal, favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu și fals intelectual. Barbatul din Caraș-Severin sechestrat și batut de interlopi descrie momentele traite: ”M-au lovit cu un par pana mi-au rupt piciorul” Suspecți in acest caz sunt trei agresori ai barbatului, la care se adauga persoana care i-a ajutat sa fuga, precum și trei polițiști care au incercat sa evite punerea lor sub acuzare pentru…