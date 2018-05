Stiri pe aceeasi tema

- Adelina, una dintre tinerele care ua murit dupa ce au plonjat cu masina in lacul Ghioroc din Arad, avea viteza in sange. Multi dintre apropiatii ei au declarat ca era pasionata de masini si de viteza, motiv pentru care avea un atelier de mecanica. Tanara s-a fotografiat in urma cu aproape o luna in…

- Un alt accident dramatic a cauzat decesul a doua tinere. Autoturismul in care se aflau acestea, impreuna cu doi baieti, a cazut in lacul Ghioroc, din judetul Arad. Tinerii au reusit sa iasa din masina, fetele, insa, nu. S-a dat alarma, in incercarea de a le scoate cat mai repede din apa. La fata locului…

- Tragedie duminica seara la Ghioroc, in judetul Arad. O masina in care se aflau patru tineri a cazut in lacul din comuna. Aflate pe locurile din fata, cu centurile de siguranta prinse, doua fete au murit. Prietenii lor au iesit singuri la mal.

- Accident teribil duminica seara, in judetul Arad. Doua tinere de 24 respectiv 26 de ani au murit dupa ce au plonjat cu masina intr-un lac, de la o inaltime de aproximativ 25 de metri. Alti doi baieti, aflati in aceeași mașina, au reusit sa iasa la timp si au inotat catre mal, iar acum se afla […] The…

- Doua tinere au murit, duminica seara, dupa ce masina in care se aflau alaturi de alti doi barbati a plonjat de pe un drum agricol in lacul Ghioroc, din judetul Arad, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragedie fara margini in Arad! O mașina cu patru tineri a cazut in lacul Ghioroc. In autoturism se aflau doua fete din Orțișoara și doi baieți din Timișoara. Baieții au reușit sa se salveze. Una dintre fete a fost gasita, dar fara suflare. Cealalta este, in continuare, cautata.Accidentul s-a…

- In momentul in care microbuzul a lovit capul de pod si s-a rasturnat in raul Bistrita, tanarul din Iasi se afla in partea din spate a masinii, pe o banca din lemn. Atat el, cat si alte opt persoane au murit inecate. Tragedia s-a produs sub privirile tatalui tanarului din Iasi. Dumitru Savei…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…