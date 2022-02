Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a declarat vineri ca a primit o gura de oxigen „care confirma faptul ca statul de drept in Romania trebuie respectat”, dupa ce instanța a decis vineri revocarea masurii controlului judiciar asupra sa. „S-a hotarat ridicarea in totalitate a condițiilor…

- „Instanța admite plangerea formulata de petentul-inculpat Mihai Chirica impotriva ordonantei procurorului de luare a masurii preventive a controlului judiciar din 4 februarie 2022 data in dosarul nr.3/P/2022 al Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi, cercetat pentru comiterea infractiunilor…

- Tribunalul Iasi a admis vineri, 11 februarie, contestatia formulata de primarul Mihai Chirica impotriva ordonantei prin care procurorii DNA au dispus instituirea controlului judiciar in cazul sau. Astfel, Chirica isi poate exercita din nou functia de primar de Iași. Decizia instantei este definitiva.Magistratii…

- Mihai Chirica nu are dreptul sa mai intre in Primaria Iasi, insa trebuie sa mearga regulat la Politie ca sa semneze un document de control. De asemenea, acesta trebuie sa instiinteze politia daca intentioneaza sa plece din localitate. El a primit control judiciar pentru 60 de zile in dosarul intabularii…

- Deputatul USR Cosette Chichirau ii cere primarului Mihai Chirica sa demisioneze in termen de 7 zile, mentionand ca in cazul in care nu va face acest lucru, va declansa un referendum de demitere a acestuia. „De-a lungul anilor, am vazut cum s-a adunat averea nejustificata a domnului Chirica. De un numar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, comentand cazul lui Mihai Chirica, primarul din Iasi, ca, daca va fi vreodata trimis in judecata pentru fapte de coruptie, se va retrage din functiile detinute, pana la clarificarea situatiei sale juridice. La randul sau, liderul PSD Iasi Maricel…

- Procurorii DNA Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fața de Mihai Chirica, edilul municipiului Iași. In urma acestei masuri, el nu mai poate desfașura activitatea de primar, deoarece faptele de care este acuzat au legatura cu aceasta…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, sustine in aceste momente o conferinta de presa. Ieri, procurorii DNA au ridicat documente de la Primaria Iasi. Potrivit unor surse ale ZdI, in noul dosar ar fi vorba de un bloc construit in Tatarasi fara respectarea legii, despre care cotidianul nostru a…