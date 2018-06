Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore, relateaza The Associated Press conform News.ro . Cei doi si-au strans mana o vreme si au pozat in fata unui rand de steaguri americane si nord-coreene. Trump l-a condus…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP. Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, sunt asteptati sa soseasca duminica in Singapore in vederea istoricului summit de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa. Dupa sosire, cei doi lideri - care vin din Quebec si, respectiv, Phenian…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 (n. red. - 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei), informeaza Reuters. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de…

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- Delegatii la nivel inalt din cele doua Corei s-au intalnit vineri pentru a discuta despre ameliorarea relatiilor bilaterale inainte de summitul planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Aceste discutii ar fi trebuit initial sa aiba loc la…