- Dupa o pauza de trei ani de zile cauzata de pandemie, congresele de la Turda ale Martorilor lui Iehova au fost reluate cu prezența fizica. In cei trei ani de pandemie acestea au avut loc doar online. Acum incepand cu luna februarie, activitațile respective au fost reluate la sala de congrese de la Turda.…

- Meteorologii anunța ca incepand de miercuri, un val de caldura din Africa va veni peste Romania, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate fața de cele specifice acestei perioade. Vremea din acest weekend va fi destul de frumoasa, spun specialiștii, insa, diminețile și serile vor fi ceva mai reci.…

- Guvernul condus de primul-ministru liberal Nicolae Ciuca adopta o serie de masuri in vederea accelerarii indeplinirii jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. In prezent, sunt in desfașurare demersuri concrete ale ministerelor direct implicate, impreuna cu staff-ul tehnic…

- Echipa naționala a Romanei va evolua maine, incepand cu ora 21:00, in sala „Holin A Halsi” din Torshavn, contra celor din Insulele Feroe. Mihai Popescu (antrenor secund) și Gabi Dumitriu (jucator) sunt cei doi reprezentanți ai Potaissei in duelul cu insularii. Și Cristi Ghița fusese convocat, insa acesta…

- Deputatul de Cluj al USR, Radu Molnar, atrage atenția asupra pericolului care paște mecanismul funcționarii democrației in Romania, prin ”lipsa de interes” a televiziunilor de știri fața de acoperirea integrala a paletei de știri, inclusiv cu mesajele Opoziției, spunand ca ”majoritatea presei din Romania…

- Securitatea energetica ramane prioritara pentru Romania si in acest an, președintele Klaus Iohannis reiterand ca țara noastra va continua sa adopte masurile necesare pentru a ne asigura ca facturile finale achitate de romani vor fi suportabile. In aceste condiții, Guvernul condus de liberalul Nicolae…

- Deși perioada sarbatorilor a trecut, perioada preferata a infractorilor cibernetici, aceștia continua sa vizeze utilizatorii bancilor din Romania. Astfel, trebuie sa fiți extrem de atenți la e-mail, acesta fiind metoda preferata de propagare, iar mesajele-capcana sunt din ce in ce mai bine scrise in…