- MApN a realizat un videoclip in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru in care pilotul este filmat dupa una dintre misiunile la care a participat. Cei care au vazut cum s-a prabușit aeronava pilotata de Florin Rotaru susțin ca daca s-ar fi catapultat, participanții la show-ul aviatic ar fi…

- O aeronava MIG 21 Lancer s-a prabușit, sambata, la Baza Borcea. Accidentul s-a produs in timpul unui miting aviatic, la care participau aproape 4 mii de persoane. Avionul a cazut la 10 km de baza aeriana, in apropierea stației de taxare de la Fetești, noteaza realitatea.net. Pilotul aeronavei nu a supraviețuit.…

- Dupa prabușirea MIG -ului 21, accident in care și-a pierdut viața locotenent-comandorul Florin Rotaru, Parchetul Militar a deschis o ancheta. Pana la lamurirea tuturor imprejurarilor, exista cateva prime indicii ca pilotul a facut, in ultimele secunde de zbor, o manevra periculoasa pentru a evita prabușirea…

