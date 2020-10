Stiri pe aceeasi tema

- Caz strigator la cer in satul Pelinia din raionul Rișcani. Un barbat a fost surprins cum iși bate cu bestialitate propriul cal. Imaginile au fost expediate redacției noastre de catre o prietena a martorului ocular. Potrivit acesteia, totul s-a intamplat ieri dupa-amiaza.

- Doi tineri de 17 și 23 de ani din Dondușeni au fost reținuți pentru furtul unui telefon. Aceștia au baut cu un alt baiat, iar dupa ce l-au convins sa mearga dupa cladire l-au batut și i-au furat banii și telefonul mobil.

- Supranumit “monstrul din Simeria”, un barbat de 67 de ani care și-a snopit in bataie concubina, a fost condamnat. Chiar daca femeia a fost lovita rau cu o bata și a murit a doua zi, raportul autopsiei arata ca ea s-a stins ... The post Barbatul care și-a batut cu bestialitate iubita a fost condamnat.…

- Noi detalii ies la iveala in cazul agresiunii din Targu Jiu. Adolescenta care a batut cu bestialitate o minora și care a fost reținuta ulterior de polițiști a fost acum lasata in libertate!

- Parinții copilului de trei ani, cand au auzit plansetele lui, au venit sa vada ce se intampla. Cei doi s-au napustit asupra unui adolescent care se juca cu mingea și l-au batut cu bestialitate. In inregistrarea video se vede cum barbatul il ridica in aer pe baiat și in arunca la pamant. Martorii…

- Poștașul i-a lasat omului plicul de la Electrica, pentru a știi ca daca nu iși platește factura va fi deconectat. In loc sa ii mulțumeasca, acesta a inceput sa il lovesca pe poștaș, conform Bzc.ro. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secției 4 Poliție desfașoara cercetari…

- Trei tineri au fost reținuți de autoritați, dupa ce s-a descoperit ca au batut cu bestialitate un barbat și l-au lasat sa moara pe marginea drumului. Victima a murit la scurt timp de la transportarea lui la spital, din cauza ranilor grave suferite.

- Ina de la "Mireasa"trece prin clipe ingrozitoare, dupa ce fratele ei a fost batut cu bestialitate și bagat in coma. Tanara a postat toate imaginile pe internet, in timp ce implora dupa ajutor.