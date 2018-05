Stiri pe aceeasi tema

Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi . Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați.

Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m., a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS).Circa 10.000 de persoane au primit ordin de evacuare.

