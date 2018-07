Stiri pe aceeasi tema

- O adevEratE tragedie a avut loc astEzi, in apropiere de Fete"ti. Un avion de mici dimensiuni s-a prEbu"it, iar in urma incidentului "i-a pierdut via:a pilotul, pe nume Florin Rotaru. Acum, ies la ivealE "i imagini care surprind momentul cand aeronava intrE in picaj, inainte de a izbucni in flEcEri.

- Martori la prabusirea avionului MiG 21 - LanceR sambata, in apropierea Bazei Aeriene Borcea, in timpul unui show aviatic, spun ca, daca pilotul se catapulta, avionul isi continua drumul spre public si "ar fi fost jale", iar toti cei prezenti acolo ar trebui sa ii aduca un omagiu pilotului decedat in…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza luni, incepand cu ora 8,15, in unitatile militare din tara si din teatrele de operatii ceremonii de comemorare in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru care si-a pierdut viata in timpul mitingului aerian de sambata, organizat de Baza 86 Aeriana "Locotenent…

- Luni, 9 iulie, incepand cu ora 8.15, vor fi organizate in unitațile militare din țara și din teatrele de operații ceremonii de comemorare in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru care și-a pierdut viața in timpul mitingului aerian din data de 7 iulie organizat de Baza 86 Aeriana „Locotenent…

- Pe 7 februarie 2017, cand oamenii ieseau in pietele intregii tari, Florin Rotaru, pilotul de MIG care a decedat astazi in accidentul de la Borcea , a avut o reactie emotionanta pe Facebook. Privite retroactive, prin lupa accidentului tragic de azi, cuvintele barbatului de 36 de ani te infioara. ”Astia…

- Actrita Oana Pellea a publicat online, miercuri, un mesaj in care vorbeste despre destinul Romaniei, o tara care „moare cand implineste 100 de ani”, scrie News.ro.Citeste si: ULTIMA ORA Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat declaratia de avere. Cati bani face din chirii In mesaj,…

- Cunoscuta cantareata de muzica populara Ionela Prodan a murit luni seara la Spitalul de Urgenta Elias, unde artista se afla internata de mai multa vreme. La aflarea acestei vesti, mai multe vedete din Romania au transmis mesaje de condoleante.

- Giani Kirita este favorit sa castige Exatlon, dar are si slabiciuni. Aceasta teama a fostului fotbalist a putut fi vazuta la TV, dar la Fort Boyard. Atunci, Kirița a cedat in timpul unei probe și a cerut sa fie scos din incaperea in care se afla. El a trebuit sa treaca printr-un tunel inundat cu…