Stiri pe aceeasi tema

- pe 2-3 decembrie a avut loc Summitul de la Malta, intalnire despre care se considera ca a decis sfarsitul Razboiului Rece. Alaturi de presedintii Bush si Gorbaciov, la acea intrevedere cruciala au participat cinci inalti oficiali sovietici si zece inalti oficiali americani. Raymond G. Seitz (78 de ani),…

- Discutia a inceput, foarte tensionata, imediat dupa incercarea de lovitura de stat care a esuat in a-l inlatura de la putere pe Erdogan, ridicand o problema care, de atunci, nu a incetat sa revina in actualitate si care, in acest moment, vine sa se adauge la lista destul de lunga a diferendelor severe…

- Klaus Iohannis conduce detasat in competitia cu Viorica Dancila pentru Palatul Cotroceni, potrivit sondajelor obtinute de Adevarul. La jumatatea zilei, diferenta dintre candidatul PNL si candidatul PSD este aproape dubla. PSD da deja in clocot. Liderii social-democrati pregatesc debarcarea Vioricai…

- Klaus Iohannis organizeaza, marți, in Aula Bibliotecii Universitare din București, o intalnire cu politologi, jurnaliști și formatori de opinie. Contracandidata social-democrata Viorica Dancila a anunțat, luni seara, ca ia in calcul varianta de a participa la evenimentul electoral. Premierul liberal…

- "Cu siguranta, cine-si face treaba intr-o institutie publica va ramane. Fiecare om care raspunde la toate cerintele de ocupare a postului respectiv nu trebuie sa se teama, pentru ca va ramane in sistemul public. In schimb toti cei care au intrat pe usa din dos, care nu au pregatirea necesara, care s-au…

- Oficiali americani, numerosi directori de mari companii si lideri politici au confirmat ca vor participa in acest an la "Davosul desertului", eveniment care incepe marti la Riad, in contrast fata de editia precedenta care a fost boicotata de majoritatea invitatilor dupa cazul Khashoggi, relateaza…

- In Romania nu se construieste nici pe jumatate din cat se promite. Desi autoritatile au anuntat ca anul acesta vor inaugura 180 de kilometri de autostrada, in cel mai realist scenariu nu vor fi gata decat 43. Restul s-au pierdut printre hartii si blocaje. Asa am ajuns la coada Europei in ceea ce priveste…

- Piața auto din Romania a explodat, in septembrie. Romanii și-au cumparat un numar dublu de mașini, fața de anul trecut Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 14,5% in septembrie, la 1,24 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ…