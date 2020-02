Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca PNL a inventat un prag pentru a impiedica tinerii sa voteze, dupa introducerea obligativitatii obtinerii vizei de flotant cu 60 de zile inainte de alegeri, si afirma ca pe legislatia actuala, cea facuta de PSD, puteai sa votezi oricand aveai facuta viza de flotant.

- Avocatul fostului lider PSD Liviu Dragnea reclama ca acestuia nu i-a fost acordata o permisie, fara o motivare anume, desi e un drept de care beneficiaza conform legii.”Nu este o solicitare neaparat facuta de cineva. E un drept care se acorda conform legii. Permisia este tocmai prevazuta de lege astfel…

- Scandalul in cazul Caracal pare sa atinga cote maxime chiar in saptamana in care toata lumea asteapta trimiterea dosarului in instanta. Parintii Alexandrei Macesanu au transmis ca nu vor sa mai aiba de-a face cu avocatul familiei Melencu dupa ce au aflat ca acesta ar avea legaturi cu interlopii. La…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat vineri ca, "in principiu", Jandarmeria ar trebui sa-si retraga plangerea depusa la DIICOT referitoare la evenimentele din 10 august 2018, adaugand ca trebuie sa se consulte cu colaboratorii sai din minister si cu noua conducere a Jandarmeriei.Citește…

- Miercuri, 27 noiembrie, procurorul-sef adjunct al DIICOT a anuntat ca Stefan Risipiceanu, un barbat de 47 de ani, a fost retinut pentru viol in cazul Caracal. Individul ar fi abuzat-o pe Luiza Melenecu, in ziua rapirii. Ar fi profitat de copila impreuna cu Dinca! Tonel Pop face acuzatii grave la adresa…

- Acuzatii grave in adresa presedintelui tarii, Igor Dodon, si a bascanului Gagauziei, Irina Vlah. Membrii Asociatiei "Dacii Liberi" sustin ca in municipiul Ceadir-Lunga, din autonomia gagauza, din anul viitor va incepe constuctia unui aeroport militar, proiect

- Actrita de origine afro-americana Halle Berry (53 de ani) a facut o serie de acuzatii grave la adresa fostului ei iubit, modelul canadiano-francez Gabriel Aubry (43 de ani), alaturi de care are o fetita.