- Deputatul USR Iulian Bulai a scris luni pe pagina sa de Facebook, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi, ca nu se simte reprezentat de decizia sefului statului si ca isi retrage like-ul, ramanand dezamagit.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, intr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV ca, deși decizia președintelui de a o revoca pe șefa DNA este una regretabila, Klaus Iohannis a procedat corect din punctul de vedere al respectului fața de lege.Klaus Iohannis a SEMNAT decretul…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu spune ca Parlamentul ar putea sa adopte in sedinta comuna o declaratie prin care sa ceara presedintelui Klaus Iohannis sa respecte deciziile Curtii Constitutionale, ca „mijloc intermediar pana la suspendare”. „Eu sper ca va pune in aplicare aceasta decizie a Curtii…

- Liderii PSD vorbesc tot mai insistent despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, dar președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, vine cu o noua ipoteza. El arata ca in ipoteza in care președintele nu ar dori sa respecte decizia CCR privind revocarea Laurei Codruța…

- Președintele Romaniei a declarat, marți, la Palatul Cotroceni ca deocamdata nu a luat nicio decizie cu privire la soluția Curții Constituționale prin care judecatorii au transmis ca șeful statului trebuie sa semneze revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis spune ca este nevoie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu s-a decis demararea procesului de suspendare, pentru ca liderii PSD așteapta sa vada decizia oficiala a președintelui in privința revocarii Laurei Codruța Kovesi. ”Vreau sa fac o precizare. Noi nu avem o decizie a CCR, avem un comunicat. In momentul in…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale. Ioan Dirzu spune ca presedintele nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta…

