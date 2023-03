Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizatia de somaj si toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8% a acestui indicator, informeaza Ministerul Muncii. Astfel, valoarea ISR creste de la 525,5 lei, in anul 2022, la 598 lei, anul acesta.…

- Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023 13,8 %, a anunțat miercuri Ministerul Muncii. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii, Indicatorul Social de Referința s-a majorat de la 1 martie 2023 cu…

- Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8 % a acestui indicator. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii.

- Peste un milion de romani primesc venituri majorate de la 1 martie. LISTA anunțata de Ministerul Muncii Ministerul Muncii a anunțat lista veniturilor care se majoreaza de la 1 martie, odata cu creșterea Indicatorului Social de Referința (ISR), cu 13,8%. Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale…

- Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023 13,8%, a anunțat miercuri Ministerul Muncii, potrivit Mediafax.Conform unui comunicat al Ministerului Muncii, Indicatorul Social de Referința s-a majorat de la 1 martie…

- Indemnizatia de somaj si toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8% a acestui indicator, informeaza Ministerul Muncii. Astfel, valoarea ISR creste de la 525,5 lei, in anul 2022, la 598 lei, anul acesta.…

- Ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referința, de la 1 martie, mai mulți romani vor avea venituri mai mari. Legislația privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referința (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de 1 martie toate ajutoarele…

- De la 1 martie se majoreaza INDEMNIZAȚIA lunara minima pentru creșterea copilului. Ce alte ajutoare mai primesc romanii in 2023 Indemnizația lunara minima primita de mame pentru creștere a copilului va fi majorata de la 1 martie, o data cu majorarea valorii ISR, relateaza alba24.ro. De la aceeași data…