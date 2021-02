Mărţişorul a fost înscris începând cu anul 2017 pe lista patrimoniului UNESCO POVESTEA MARTISORULUI... Ne apropiem cu pasi repezi, de una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, perioada cu o semnificatie afectiva aparte, luna martie. Cea mai cunoscuta emblema a inceputului de primavara, MARTISORUL, reprezinta un vechi obicei practicat atat in Romania cat si in alte zone sud-est europene. Element de patrimoniu cultural imaterial, Martisorul a fost inscris incepand cu anul 2017 pe lista patrimoniului UNESCO. In credinta populara, Martisorul are un rol magic, protector dar si unul festiv ce marcheaza o data importanta din calendarul popular : Cap de primavara. De aici… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul folcloric "TARA VRANCEI" va invita marti, 23 februarie 2021, ora 17,30 la Sala BALADA , sa sarbatorim impreuna dragostea, in cadrul evenimentului cultural" FAURAR DE DRAGOSTE...DRAGOSTE IN FAURAR", sa-l cunoastem pe DRAGOBETE. In credinta populara romaneasca, Dragobete este feciorul Babei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotarirea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Rominia din acestea. A fost actualizata lista statelor de risc…

- Autoritațile din Targu Jiu vor sa finalizeze lucrarile la Calea Eroilor pana la vizita specialiștilor UNESCO. Lucrarile ar fi trebuit sa fie demarate in primavara anului trecut și finalizate in termen de 6 luni. Astfel, in toamna anului 2020 lucrarea de modernizare a canalizarii pe doua tronsoane din…

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident, marți noaptea, in Focșani, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Vrancea, in cele doua mașini care s-au ciocnit in Focșani se aflau 6 persoane, respectiv trei adulți si trei copii. In urma…

- Anul acesta, tradiția saunei finlandeze a fost adaugata pe lista patrimoniului imaterial UNESCO, potrivit RADOR. In viata finlandezilor, sauna joaca un rol important atat ca practica zilnica, cat si ca hobby și ca mod de relaxare și de comunicare culturala. Trebuie subliniat ca Finlanda…

- Zeci de tari ramin in zona galbena, care presupune carantina la domiciliu pentru 14 zile la revenirea din acestea. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi seara lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la domiciliu/ locatia declarata…

- Guvernul roman a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara carantina de 14 zile la intoarcerea in Romania. R. Moldova se menține in afara listei. Pe lista intra, din nou, Suedia, insa a fost scoasa Franța. De asemenea, autoritațile romane mențin Danemarca pe lista…

- Insula australiana Fraser, inclusa in lista patrimoniului mondial UNESCO, este in flacari. Potrivit presei straine, incendiul a distrus insula in proporție de 40%, adica in jur de 74 de mii de hectare.