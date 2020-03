Mărțișor altundeva… (3) Necrezute revelații Camașovca: Urmatorul loc de ședere și cu așteptate impresii contradictorii. Mai intai, „o contemplație” a acestui toponim. In vechime, satul se numea „Hagi-Curda”. Era cumva in consonanța cu imprejurarile de care a avut parte Basarabia veche, numita Bugeac, adica, stapanita de hoarde, imperii, țarate: daci, vizigoți, huni, bulgari, unguri (50 de ani au jefuit […] Articolul Marțișor altundeva… (3) Necrezute revelații apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

