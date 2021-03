Stiri pe aceeasi tema

- S-au dus pe apa sambetei o mulțime de tradiții pline de farmec care luminau – in trecut – sarbatorile de iarna, in Bistrița-Nasaud. Firav și pe alocuri – unele dintre ele insa se mai pastreaza inca. Este și cazul calendarului de ceapa. Tradiția merge mai departe grație insistenței unui amator de pescuit…

- Primele tari din lume care intra in 2021 - Samoa si Kiribati in Pacificul de Sud - au mai putin de sarbatorit decat de obicei, in timp ce ambele sunt rupte de lume din cauza COVID-19 si se confrunta cu ape in crestere din cauza schimbarilor climatice.

- Sfantul Apostol Stefan a fost un crestin timpuriu convertit dintre evreii elenisti, unul dintre cei sapte diaconi randuiti de apostoli si primul martir al Bisericii Ortodoxe. Biserica isi aminteste martiriul Sfantului Stefan din 27 decembrie si traducerile moastelor sale din 2 august.

- Biserica, Armata si Academia Romana ocupa primele locuri in ceea ce priveste gradul de incredere acordat de romani, potrivit primului barometru al vietii religioase din Romania, prezentat miercuri in Aula Academiei Romane. Conform barometrului realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS, in…

