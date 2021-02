Stiri pe aceeasi tema

- "Ursul pacalit de Vulpe" și alte povești nemuritoare ale marelui Ion Creanga au prins viața. O casa de producție din Republica Moldova a animat sase opere ale indragitului scriitor. Basmele au titraje in limbile romana, rusa si engleza.

- Cu prilejul celebrarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) prezinta publicului, in cadrul programului "Exponatul lunii", micro-expozitia "Stemele Principatelor Unite", accesibila publicului incepand de astazi, 22 ianuarie 2021, ora 12:00. Unirea…

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, a declarat președintele Maia Sandu la un post privat de televiziune din Chișinau. Are Maia Sandu un candidat pentru funcția de prim-ministru? Intrebata daca are un candidat potrivit pentru funcția de premier,…

- Ziua Culturii Naționale, ajunsa la a 11-a ediție și celebrata in fiecare an la data aniversarii poetului Mihai Eminescu, este o sarbatoare cu statut național inițiata de Academia Romana in anul 2010. Astfel romanii de pretutindeni marcheaza festiv o zi de promovare a valorilor culturii naționale. Academia…

- Expozitia documentara "Vreme trece, vreme vine", dedicata aniversarii a 162 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si celebrarii Zilei Culturii Nationale, va fi vernisata vineri, de la ora 11,00, in Sala "Theodor Pallady" a Bibliotecii Academiei Romane. La eveniment vor lua cuvantul…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum si conditiile de inscriere a candidatilor. La studii de licenta, oferta de admitere cuprinde 78 de specializari, in timp ce pentru master candidatii vor avea de ales dintre cele 122 de programe…

- Revista de literatura „Caietele de la Araci”, publicație semestriala a Muzeului Național al Carpaților, continua sa promoveze personalitatea scriitorului Romulus Cioflec și prin nr. 14, aparut de curand. Prin pagini de adevarata istorie literara, recentul numar al revistei completeaza portretul scriitorului…

- Colegiul de muzica „Ștefan Neaga” din Chișinau, „Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice” (AMTAP) din capitala Republicii Moldova, masteranda a Universitații Naționale de Arte „George Enescu„-Iași… Trei repere profesionale cu și despre Jana Gherbovei, care pot oferi indicii, care ne ajuta sa intelegem…