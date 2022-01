Martirul Brâncoveanu, via Urlaţi Ni-l amintim din cartile de istorie: diplomat, abil, bun strateg. Dar si martir. Poate cel mai mare martir al neamului. Dar cati dintre noi avem stiinta de faptul ca domnitorul Constantin Brancoveanu, caci despre el este vorba, a avut legaturi cu orasul prahovean Urlati? Ca si-a facut aici resedinta domneasca, unde a plantat podgorii intinse de vie si ca venea in inceputurile de toamna sa asiste la culesul strugurilor? Cine stie ca de aici, de la Gura Urlatilor, cum spun cronicile vremii, a urmarit cu atentie razboiul ruso-turc, cel care avea, mai apoi, sa-i aduca mazilirea? Acestea, dar si multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul s-a petrecut in apropierea Capitalei, in orașul Popești- Leordeni.Un vecin a asistat la intreaga scena, in care mai mulți barbați au taiat și parlit porcul in parcarea blocului, intre mașini. Indivizii risca sa fie amendati cu sume intre 200 și 1.000 de lei.

- Pe 21 decembrie 1989, in contextul evenimentelor de la Timisoara, Nicolae Ceausescu programeaza o adunare populara la care sa participe muncitorii din fabricile si uzinele din Bucuresti. La un anumit moment, pentru prima data in 24 de ani, din multime razbate un vuiet.

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- Organizat de Federatia Romana de Volei, evenimentul le a fost dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 9 si 11 ani. Complexul Olimpic "Sydney 2000ldquo; de la Izvorani a gazduit o noua editie a Festivalului de volei pentru copii "Kids Volleyballldquo;, la care au participat copii de la zece cluburi,…

- Petre Salcudeanu: unul dintre cei mai populari scriitori romani ai sfarșitului de veac XX - din noiembrie in exclusivitate la Editura Publisol!Despre autor:Petre Salcudeanu s-a nascut la 8 septembrie 1930, in localitatea Gligorești, județul Cluj. A absolvit Facultatea de Critica și Literatura din Moscova…

- Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca Sfanta Scriptura este de la Dumnezeu si o numeste adevar capital, dogma esentiala si fundamentala pe care n-ar trebui s-o uite niciodata savantii, interpretii si lingvistii, face cunoscut Agentia Basilica a Patriarhiei Romane (https://basilica.ro).Tot Sfantul Ioan Hrisostom…

- Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon” din Bucuresti s-a infiintat la 8 noiembrie 1946, prin Decretul-lege nr. 895/1946 emis de regele Mihai I, care aproba raportul ministrului Sanatatii, neurochirurgul prof. dr. Bagdasar, scrie site-ul https://parhon.ro/. Preocuparea pentru un astfel de institut…

- Echipa feminina de volei-junioare CS Medgidia a fost invinsa, cu scorul de 0-3, de CTF „Mihai I” Bucuresti, intr-o partida disputata, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din municipiul de pe malul Canalului, contand pentru Campionatul National. Un meci greu, in care experiența adversarelor a fost definitorie…