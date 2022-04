Stiri pe aceeasi tema

- Shamil Tarpishchev, președintele Federației Ruse de Tenis, considera ca decizia celor de la Wimbledon de a-i interzice pe sportivii din Rusia și Belarus este o „incalcare a drepturilor omului”. CONTEXT: Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat oficial ca in urma razboiului declanșat de Rusia…

- Jucatorii de tenis din Rusia și Belarus nu vor participa la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Organizatorii competiției au luat decizia de a refuza inregistrarea sportivilor din cele doua țari la The Championships 2022.

- Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu si 41 la dublu in turneele de Grand Slam, a criticat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a interzice participarea sportivilor din Rusia si Belarus la al treilea turneu de Grand Slam al anului.

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) condamna decizia organizatorilor Wimbledon de a interzice participarea sportivilor din Rusia și Belarus la turneul de Grand Slam din Marea Britanie. Jucatorii de tenis ruși și bieloruși au fost oficial interziși la Wimbledon, in urma invaziei dictate de Putin in Ucraina,…

- Jucatorii de tenis din Rusia nu vor avea voie sa participe la turneul de Mare Slem de la Wimbledon 2022, din cauza invaziei rusești in Ucraina, potrivit unei informatii difuzate marti de site-ul de stiri din industria sportului Sportico, informeaza Reuters, citata de Agerpres. La inceputul lunii aprilie,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon vor impune reguli dure pentru sportivii din Rusia și Belarus, ca urmare a razboiului din Ucraina. Deși sportivii din Belarus și Rusia au fost exclus din aproape toate competițiile internaționale, aceștia au putut continua sa joace tenis, insa fara steagul țarii…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Fosta mare jucatoare de tenis din Cehia, Martina Navratilova (65 de ani) s-a declarat profund impresionata de miile de cehi ieșiți in strada pentru a manifesta impotriva invadarii Ucrainei de catre Rusia. Navratilova, care are și cetațenie americana, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip cu…