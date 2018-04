Stiri pe aceeasi tema

- Martin Sorrell, CEO al companiei WPP, demisioneaza dupa 33 de ani la conducerea gigantului media, in urma unor acuzatii conform carora acesta a abuzat de anumite active ale companiei, ceea ce duce la un sfarsit abrupt al carierei executivului, potrivit Bloomberg. Sorrell, 73 ani, va renunta…

- In perspectiva viitorului buget, Diogo Salomao va fi chemat de oficialii dinamoviști pentru a se discuta fie despre micșorarea salariului, fie sa i se dea foaie sa-și gaseasca o alta echipa in strainatate. Diogo Salomao este cel mai bun fotbalist transferat in vara de Dinamo. ...

- Conducerea OTP Bank spune ca nu renunța la planurile de dezvoltare in Romania și ca, mai mult, analizeaza "aspectele juridice" ale scrisorii prin care Banca Naționala a Romaniei(BNR) a anunțat ca nu iși da avizul pentru preluarea de catre maghiari a Bancii Romanești. De partea cealalta, acționarul majoritar…

- Lliderul grupului Socialisti si Democrati (S&D) din cadrul Parlamentului European, Gianni Pittella, a anuntat miercuri ca se va retrage din aceasta functie, dupa ce a castigat un loc in Senatul Italiei, relateaza site-ul Politico.eu.

- Desi agentii prind anual intre cinci si sase mii de inconstienti, in realitate numarul celor care ne pun pe toti in pericol este cu mult mai mare. Judetul Dambovita este pe locul intai, in acest top, in ultimii doi ani. Tot in Dambovita, chiar in acest weekend, un barbat de 49 de ani a fost prins…

- Un șofer din Suceava, oprit in trafic, a fost incatușat de polițiști pentru ca a refuzat controlul. Barbatul a refuzat sa se legitimeze și sa se supuna verificarilor, așa ca oamenii legii au fost nevoiți sa-l imobilizeze. Deși nu comisese nicio infracțiune, tanarul a fost amendat de oamenii legii. Intreaga…

- Conducerea societatii, controlata de grupul american Delphi Automotive, sustine ca aceasta decizie a fost luata din cauza lipsei de personal, iar cele aproape 700 de persoane disponibilizate sunt indrumate sa aplice pentru un loc de munca la alte unitati ale Delphi Packard, respectiv cele din Sannicolau…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.