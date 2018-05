Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-19 mai 2018 are loc, in Franța, cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actrița australiana Cate Blanchett, ea fiind ce-a 12-a femeie care ocupa aceasta funcție in cele 71 de ediții, scrie libertatea.ro.

- Douazeci si cinci de femei celebre, in principal actrite si manechine, din randul carora fac parte Linda Evangelista, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, Heidi Klum si Katy Perry, vor asigura pe 17 mai la Cannes presedintia onorifica a celei de-a 25-a editii a galei amfAR, un eveniment monden organizat…

- Filmele din competitia oficiala a editiei de anul acesta a Festivalului de la Cannes au teme dintre cele mai diverse, de la un detectiv afro-american care se infiltreaza in Ku Klux Klan la luptatoare kurde anti-ISIS si nasterea curentului muzical underground din Rusia anilor 1980, transmite AFP.

- Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, prezidat in acest an de Bertrand Bonello, va fi alcatuit din trei femei si doi barbati care provin din domenii profesionale diferite si spatii geografice variate, au anuntat marti organizatorii evenimentului.…

- Cineastul rus Andrei Zviaghintev, care in 2017 a castigat premiul juriului Festivalului de la Cannes cu filmul 'Nelyubov' ('Loveless'), se intoarce la editia de anul acesta ca membru al juriului alaturi de actrita australiana Cate Blanchett, a anuntat marti delegatul general Thierry…

- La editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, delegatulul general al evenimentului a anuntat ca invitatii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Thierry Fremaux a explicat, in cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Le Film Francais, ca ''spectatorii…