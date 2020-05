Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de izolare ne poate afecta pe termen lung, spun psihologii. Daca va temeți de contactul social dupa aceasta perioada, aveți stari pe care nu le puteți controla și simptome fizice care va epuizeaza, deși nu faceți un efort mare, cel mai probabil sa suferiți de anxietate

- Ordonanța militara nr.8 a impus decizii drastice in centrele de asistența sociala și de protecție a copilului din Romania, pentru prevenirea infectarii cu coronavirus. Directorul Direcției de Asistența Sociala (DAS) Brașov, Mariana Topoliceanu a anunțat modul in care va pune in aplicare prevederile…

- De astazi, de la ora 12.00, personalul din prima linie apartinand Caminului pentru persoane varstnice “Antim Ivireanul”, din subordinea Primariei Calarasi intra in izolare la locul de munca pentru o perioada de 14 zile.

- Chiar daca o sa mai dureze o vreme pana cand viețile tuturor vor reveni la normal, dupa criza provocata de noul coronavirus, trebuie acordata o atenție sporita copiilor, care pot fi afectați intr-o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lidia Buble și Razvan Simion se afla in izolare la domiciliu, insa daca artista nu iese deloc din casa, prezentatorul de televiziune se deplaseaza in fiecare zi la locul de munca, pentru susținerea matinalului „Neatza cu Razvan și Dani”. Cu toate astea, cei doi petrec mai mult timp impreuna ca niciodata…

- Un numatr de 202 romani repatriați din Italia și carantinați in stațiunea Mamaia au terminat, sambata, perioada de izolare, și au plecat cu mai multe autocare spre casele lor. Romanii au ajuns in Constanța cu doua avioane, pe data de 21 martie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Sambata, mai…

- Amploarea masurilor referitoare la distantarea sociala a populatiei poate fi redusa prin cresterea rapida a resurselor sistemului sanitar, concluzioneaza un studiu publicat miercuri de Federatia "Solidaritatea Sanitara", sindicat al cadrelor medicale. In analiza semnata de presedintele…

- Pentru ca ne aflam in plina pandemie de coronavirus, lucru ce ne ține izolați la domiciliu, tot mai multe vedete iși descopera noi veleitați. Printre cele care invața ceva nou in aceasta perioada se numara și Carmen de la Salciua.