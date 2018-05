Stiri pe aceeasi tema

- Este o fire luptatoare, adora sa cante, iar acum Francesca Ilie a venit sa ocupe un scaun la ”The Four” și n-are alta varianta decat sa se lupte cu altcineva și sa arate cat de buna e.

- Delia Rus și Tranda au lansat o piesa impreuna. Aceasta se numește “Ochii la mine” și noi iți așteptam parerea ta: LIKE IT A LOT or NOT? Piesa este scrisa de Delia Rus și Tranda, alaturi de Madalin Roșioru, Florian Rus și Bogdan Todor, produsa de studio-urile DeMoga. ”Ochii la mine”, primul single din…

- In aceasta dimineața, Irina Rimes a cantat in premiera, in Virgin Tonic, Trilogia #despreel. Irina ne-a facut praf, mai intai, cu piesa ”Beau” care vorbește ”despre dragoste” , dupa cum ne-a marturisit chiar ea. Cu a doua piesa, careia Irina nu i-a gasit inca un nume și ii spune deocamdata ”Insta”,…

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- In timp ce “So Far Away” este inca in plina ascensiune, David Guetta si Martin Garrix colaboreaza din nou pentru “Like I Do”, de data aceasta si cu Brooks. Piesa este compusa dintr-un amestec de progressive house cu pop, alaturi de o linie vocala impresionanta. Ambii DJ au pus piesa in timpul spectacolelor…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…