Jon Batiste lanseaza Be Who You Are (Real Magic)

Jon Batiste a făcut echipă cu Coca-Cola și a distribuit noua piesă „Be Who You Are (Real Magic)” – lansând cel de-al doilea sezon al COKE STUDIO. Melodia marchează prima piesă originală lansată de COKE STUDIO și începe cel de-al doilea sezon al platformei sale muzicale globale, concepută pentru a uni noi… [citeste mai departe]