Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunța temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni…

- VREMEA in ALBA, 14-20 februarie. Temperaturi de primavara, dar și cateva ploi și ninsori. Prognoza meteo in localitați din județ Vremea continua sa fie calda pentru aceasta perioada a anului, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 11-12 grade Celsius. Vor mai fi și cateva perioade cu ploi, iar la…

- VREMEA in ALBA, 24 – 30 ianuarie. GER cu temperaturi de -19 grade Celsius și ninsori. Prognoza meteo in localitațile din județ Vremea va fi in continuare foarte rece noaptea și dimineața, saptamana viitoare, in județul Alba. Gerul va aduce temperaturi de minus 19 grade, dar in unele zile vor fi și ninsori.…

- Potrivit prognozei meteo, vremea calda va mai ține cateva zile și apoi vor veni zile friguroase și precipitații in aproape toate zonele țarii. In Banat, pana in data de 5 ianuarie, temperatura aerului va fi in creștere pana la maxime de 14 grade. Dupa aceasta data, vremea se va raci semnificativ, iar…

- VREMEA in ALBA 3-9 ianuarie: Temperaturi de primavara, apoi mai frig și cateva ploi și ninsori. Prognoza pe zile și localitați Prima saptamana a anului 2022 aduce temperaturi de primavara in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 11-12 grade Celsius. Se mai racește, de joi. Cel mai cald va fi miercuri…

- Vremea se va raci intr-un ritm accentuat in Transilvania in primele zile din 2022, iar mercurul din termometre nu va arata mai mult de -6 — -5 grade Celsius, pe timpul nopții. Cum va fi vremea in Cluj?

- Prognoza METEO de Craciun 2021. Vremea in incalzire, temperaturi aproape ca primavara Prognoza METEO de Craciun 2021. Vremea in incalzire, temperaturi aproape ca primavara Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea…

- Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea perioada. "Dupa doua-trei zile cu ger, vreme chiar geroasa noaptea si dimineata, in ajunul Craciunului si chiar in ziua de Craciun si dupa, vremea va fi mai calda…