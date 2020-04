Martie 2020, printre cele mai calde luni de martie înregistrate vreodată Temperaturile inregistrate in martie 2020 la nivel mondial au fost de acelasi ordin cu cele masurate in 2017 si 2019 - printre cele mai calde luni martie dupa cea din anul 2016, potrivit serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, transmite AFP.



"Temperaturile la nivel global (in martie) au fost la acelasi nivel ca in 2017 si 2019, al doilea, respectiv, al treilea cel mai calduros martie" inregistrat vreodata, a precizat luni Copernicus intr-un comunicat.



In Europa, chiar daca in vest temperaturile s-au apropiat sau au fost chiar sub mediile inregistrate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

