- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a prezis sambata ca fostul președinte Donald Trump va fi reales intr-o "majoritate covarșitoare" daca va fi pus sub acuzare - sau eventual arestat potențial "incatușat" - saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, care sambata și-a anunțat pe rețelele de socializare, candidatura pentru un nou mandat la alegerile din 2024, iși indeamna acum susținatorii sa protesteze. El susține ca urmeaza sa fie arestat.

- Fostul președinte Donald Trump a anunțat sambata ca se așteapta sa fie arestat in legatura cu ancheta procurorului districtual din Manhattan saptamana viitoare și a facut apel la proteste, potrivit CNN.

- Donald Trump a repurtat o mare victorie in mediul online. Fostul presedinte SUA a postat, vineri, pe Facebook și YouTube pentru prima data de la suspendarea sa in urma cu doi ani, in urma asaltului asupra Capitoliului. „M-am intors!”, a scris fostul președinte republican, care iși dorește un al doilea…

- Conturile de Facebook și Instagram ale lui Donald Trump au fost restabilite dupa ce fostul președinte american a fost exclus de pe platformele de socializare mai bine de doi ani, in urma asaltului de la Capitoliu, informeaza BBC . In cazul in care Donald Trump incalca iarași regulile, el poate fi suspendat…

- Trump este acuzat de neglijenta fata de securitatea aeriana a Statelor Unite. „Nu-mi amintesc vreodata sa fi venit cineva in biroul meu sau sa fi citit ceva ca chinezii aveau un balon de supraveghere deasupra Statelor Unite”, a spus Esper, adaugand ca „mi-as aminti asta cu siguranta”.

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care a investigat atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Congresului american si-a publicat joi seara raportul final, prezentand argumente potrivit carora Donald Trump ar trebui sa fie pus sub acuzare pentru incitare la insurectie si recomanda totodata ca fostului…