Marţi se anunţă 21 de grade Celsius în România Meteorologii anunța ca marti, 4 februarie, va fi cea mai calda din luna, urmand sa se inregistreze o maxima de 21 de grade la Calafat, in județul Dolj. Potrivit specialistilor, temperaturile din aceasta perioada sunt cu 5 - 8 grade mai mari fata de media multianuala a lunii, scrie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

