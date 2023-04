Stiri pe aceeasi tema

- Programul Oficial de Internship al Guvernului va continua si in acest an, cu editia a X-a, 150 de stagiari avand sansa de a activa in institutiile administratiei publice centrale in perioada 3 iulie - 31 august 2023.Potrivit unui comunicat al Executivului, tinerii interesati de aceasta oportunitate…

- Sase baieti si sapte fete, membri ai aceleiasi familii din municipiul Roman, au fost transportati la spital dupa ce s-au intoxicat voluntar cu medicamente homeopate, a informat, joi, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. Cei 13 minori, cu varste intre 4 si 16 ani, acuzau dureri abdominale si…

- Copilul in varsta de 10 ani care a fost muscat pe o strada din Botosani de mai multi caini a fost transferat, duminica, la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi.Managerul spitalului, Alina Belu, a precizat ca baiatul prezinta leziuni la nivelul fetei, gatului si toracelui. Fii la curent cu…

- A inceput sa creasca usor numarul cazurilor de persoane din judetul Iasi depistate cu COVID-19. Daca numarul acesta scazuse atat de mult incat, la inceputul iernii, erau zile si cu mai putin de zece cazuri, in ultimele sapte zile au fost constant peste 30 cazuri / zi depistate in judet. In mod concret,…

- Coordonatorul Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie din cadrul Spitalului pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, dr Sidonia Susanu, a declarat ca a fost externat baiatul de 15 ani, care a suferit o amputatie a piciorului in timp ce a fost lovit de tren in timp ce traversa linia ferata din Vatra…

- Medicii de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi depun toate eforturile pentru a-l salva pe baiatul de 16 ani electrocutat vineri seara, acesta fiind supus unei prime interventii chirurgicale, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani a fost adusi, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon si fum. Potrivit informatiilor oferite de Inspectoratul Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, cei trei copii…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, marti, la Iasi, cu doctorul Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi din cadrul Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, seful Executivului anuntand ca se va implica personal pentru ca Guvernul sa asigure finantarea…