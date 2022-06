Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 155.820 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea examenului Evaluarea Nationala, sesiunea 14-30 iunie, care va incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, informeaza Ministerul Educatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, incepe astazi cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, programate a se desfașura in intervalul 6 - 16 iunie in 62 de licee din județul Cluj.

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022, anunța Ministerul Educației. Numarul candidaților este in scadere in comparație cu anii precedenți.

- Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Examenul incepe luni cu probele de evaluare a competentelor, programate in perioada 6 – 16 iunie. 126.454 de absolventi de liceu – 111.329 din promotia curenta si 15.125 din seriile anterioare…

- Peste 4730 de absolventi ai claselor a XII a a XIII a, asteptati la examenul national de Bacalaureat sesiunea iunie iulie 2022 Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2022, debuteaza luni, 6 iunie 2022, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana. La…

- Sorin Cimpeanu: Diferența dintre cunoștințe și competențe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 mai, ora 12:05) - "Probleme la zi" - Realizator: Alexandra Andon Realizator: Buna ziua și bun gasit tuturor!…