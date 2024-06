Marți încep probele scrise ale Evaluării Naționale. Peste 160.000 de candidați înscriși Peste 160.000 de candidați s-au inscris la Evaluarea Naționala 2024, ale carei probe scrise incep marți, a anunțat Ministerul Educației. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen. Probele scrise incep marți, […] Articolul Marți incep probele scrise ale Evaluarii Naționale. Peste 160.000 de candidați inscriși a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

