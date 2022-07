Marţi demarează cea de-a treia ediţie a programului Start-Up Nation „De maine, cea de-a treia editie a programului Start-Up Nation devine realitate! Antreprenorii, care doresc sa imbunatateasca performanta economica a noilor afaceri pe care le administreaza, au posibilitatea de a obtine fonduri nerambursabile in valoare maxima de 200.000 lei. Inscrierile se vor putea efectua exlusiv online, pana la inceputul lunii septembrie. Pe aceasta cale, le multumesc tuturor partenerilor implicati in implementarea acestei masuri asteptate cu mult interes de sectorul IMM si, nu in ultimul rand, doresc sa le urez mult succes aplicantilor! La dispozitia dumnealor sta si un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

