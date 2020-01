Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alege viața! Mai mulți șoferi vitezomani sancționati pentru depașirea vitezei legale, iar alții prinși cu alcool „la bord” Alege viața! Mai mulți șoferi vitezomani sancționati pentru depașirea vitezei legale, iar alții prinși cu alcool „la bord” Alege viata! Actiune pentru prevenirea accidentelor…

- Ziarul Unirea A plecat sa le cante ingerilor! Fostul lider al trupei Sfinx, Dan Andrei Aldea s-a stins din viața la varsta de 69 de ani A plecat sa le cante ingerilor! Fostul lider al trupei Sfinx, Dan Andrei Aldea s-a stins din viața la varsta de 69 de ani Cantarețul și compozitorul Dan Andrei Aldea…

- Un copil de doar 14 ani, din Chisinau, a salvat viata a trei persoane, devenind donator de organe. Despre acest caz, reprezentantii Agentiei Transplantului au povestit intr-o postare, pe Facebook. "Speranța pentru Viața la inceput de an, pe ambele maluri ale Prutului.

- Ziarul Unirea FOTO: ”Sangele salveaza vieți”, deviza militarilor batalionului 136 Geniu Apulum care au donat sange cu scopul de a-i ajuta pe semenii aflați in suferința ”Sangele salveaza vieți”, deviza militarilor batalionului 136 Geniu Apulum care au donat sange cu scopul de a-i ajuta pe semenii aflați…

- Romania are cea mai ridicata rata a mortalitații din cauze tratabile dintre țarile UE, arata raportul anual „Starea Sanatații in Uniunea Europeana”, publicat ieri de Comisia Europeana. In ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile, Romania ocupa locul al patrulea in UE la cel mai mare numar…

- Speranta de viata in Romania este printre cele mai scazute din Uniunea Europeana,situandu-se cu sase ani sub media UE, relva un raport privind Sanatatea in statele UE prezentat joi. Conform aceluiasi document, cheltuielile in ceea ce priveste sanatatea au atins un minim istoric si sunt mult sub nivelul…

- Miercuri 06.11.2019, de la ora 8.00, Centrul de Transfuzii Sanguine Brașov deschide un nou punct de recoltare la sediul Jandarmeriei Brasov situat pe strada Vasile Goldiș nr.1-3. Este a treia campanie de donare de sange pe anul acesta. In ultimii ani, aceste campanii au devenit o tradiție, marturie…

- Doarme casa toata, doarme ceața-n ușa, Cainele ei mare s-a intins pe jos Nu mai vad de mine, nu mai vad de tine E planeta toata-un animal flocos Cica-n noaptea asta s-a lungit c-o ora Veșnicia noastra ce ni-i data scurta Cerc sa-mi pipai nasul, caut sanul tau Numar pijamalei nasturii pe burta Ceața…