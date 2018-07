Incepand de anul viitor, se extinde categoria serviciilor supuse cotei de TVA in procent de 9%, cota reglementata de art. 291 alin. (2) din Codul fiscal. Astfel, cota de TVA de 9% va fi aplicata și livrarii apei pentru irigații in agricultura dar și serviciilor de alimentare cu apa și canalizare. In prezent, pentru serviciile ce constau in livrarea apei pentru irigații in agricultura, era prezenta și sintagma ”apa potabila”, ce va fi eliminata prin reformularea literei g) de la art. 291 alin. (2) din Codul fiscal. Vezi aici documentul publicat oficial .