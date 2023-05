Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNN, Vlodimir Zelenski a negat ca țara sa ar fi responsabila de presupusul atac cu drone asupra Kremlinului. Președintele Ucrainei a declarat ca ei nu au suficiente arme ca sa-l atace pe Putin sau sa atace Moscova, ci lupta pentru țara lor. „Noi nu il atacam pe Putin sau Moscova. Noi luptam…

- Sute de bikeri rusi simpatizanti ai lui Vladimir Putin, au pornit sambata de la Moscova intr-un raliu „patriotic”. Ei viseaza sa incheia cursa pe 9 mai, la Berlin, daca nu vor fi opriti pe parcurs, informeaza Agerpres. Multi dintre motocicliștii din clubul „Lupii de Noapte” poarta drapele rusesti sau…

- Autoritațile din Crimeea anexata de Rusia și din orașul Sevastopol au anulat paradele și marșurile care urmau sa sarbatoreasca Ziua Victoriei pe 9 mai și ziua de 1 Mai (1 mai), invocand motive de securitate, transmite CNN . Menționam ca cele doua date sunt sarbatori legale in Rusia, 9 mai marcand victoria…

- Rusia incearca in continuare sa preia controlul deplin asupra orasului Bahmut din estul Ucrainei ”in ciuda pierderilor umane si de echipamente”, dar atacurile sale pierd din viteza, iar armata ucraineana ”va profita foarte curand de acest lucru” pentru a-i alunga complet pe rusi din zona, transmite…

- Se dau lupte aprige in Bahmut. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat intr-un interviu publicat duminica de presa germana ca Ucraina va continua sa apere orasul Bahmut din estul tarii. In ultimele 24 de ore, rusii nu au reusit sa mai avanseze in oras, dupa ce au parut in avantaj,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat intr-un interviu publicat duminica de presa germana ca Ucraina va continua sa apere orasul Bahmut din estul tarii, scena unor lupte aprige intre rusi si ucraineni care deja se desfasoara de cateva luni si care au provocat pierderi grele ambelor…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, este de parere ca Germania a devenit independenta fața de livrarile de gaze, petrol și carbune din Rusia, acest lucru nu a dus la o criza economica in țara - declarația a fost facuta intr-un interviu acordat jurnaliștilor postului american de televiziune CNN și transmis…

- Rusia nu trebuie sa castige razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat miercuri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu ocazia intalnirii cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, liderul de la Paris subliniind ca miza este viitorul Europei. Emmanuel…