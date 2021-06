Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi in care in Bistrița-Nasaud nu s-a inregistrat niciun caz nou de CoVid-19, deși au fost procesate 113 teste. Incidența la nivel de județ a scazut la 0,19 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 43. In ultimele 24 de ore au fost administrate 632 de doze de vaccin…

- Un singur caz de infectare cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat, luni, in județul Suceava, și doua persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 70 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului este de 0,14 la mie.In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.877 de ...

- Municipiul București inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 2,07 persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 5 mai (2,17). Incidența continua sa scada in Romania, in acest moment, rata de infectare in țara fiind de 1,35. Romania inregistreaza 1.632 de cazuri noi ,…

- Municipiul București inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 2,27 de persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 3 mai (2,42). Incidența continua sa scada in Romania, in acest moment rata de infectare in țara fiind de 1,57. Romania inregistreaza aproape 1.000 de cazuri…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a fost, marți, de 26 și alte 5 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare.In intervalul 26-27 aprilie au fost testate 1038 de persoane.Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului a coborat la 0,49 la mia de ...

- Incidența cazurilor de Covid-19 in municipiul Suceava a urmat tendința de scadere a celei de la nivel județean. In ultimele 7 zile rata de infectare a scazut de la 1,69 la mie la 1,36 la mie și de trei zile reședința de județ este in zona verde. A scazut și numarul cazurilor noi confirmate: ...

- Incidența cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in municipiul Suceava a coborat la 1,45 la mie, in zona verde, sub pragul de alerta de 1,5 la mia de locuitori.Numarul cazurilor in evoluție, la nivelul județului, a scazut sub 700, respectiv 677 de cazuri. Conform distribuției cazurilor Covid-19 ...

- Incidența cazurilor de Covid-19 in municipiul Suceava iși menține tendința de scadere; miercuri a fost 1,63 la mie, fața de 1,64 la mie in ziua precedenta sau 1,99 la mie, inregistrata in data de 31 martie. Daca rata de infectare continua sa scada, municipiul reședința de județ are șansa de a ...