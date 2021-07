Stiri pe aceeasi tema

- Canicula se intoarce in majoritatea regiunilor, incepand de marti,iar temperaturile sufocante sunt aduse de un val de aer tropical. Nu scapam nici de fenomenele meteo extreme care devin tot mai frecvente in tara noastra.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben și Cod Portocaliu de vreme instabila. Cod galben si Cod portocaliu de ploi torențiale și canicula Canicula s-a instalat deja in toata Romania, iar meteorologii avertizeaza ca urmeaza o perioada de vreme instabila. Potrivit…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata țara. 26 de județe sunt afectate de furtuni, in timp ce 6 de caldura excesiva. De miercuri de la ora 11.00 pana joi la 12.00 va fi Cod galben in…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata țara. 26 de județe sunt afectate de furtuni, in timp ce 6 de caldura excesiva. De miercuri de la ora 11.00 pana joi la 12.00 va fi Cod…

- Vremea trece de la o extrema la alta, iar aproape toata țara este afectata. In timp ce in unele zone este canicula, cu temperaturi care ajung la 39 de grade, in altele, apele revarsate fac ravagii.Sute de gospodarii și drumuri au fost inundate dupa ploile torențiale din ultimele zile. Prahova și Harghita…

- ALERTA METEO, Romania imparțita in COD ROȘU, PORTOCALIU ȘI GALBEN de CANICULA, potrivit ANMH care a actualizat avertizarile pentru 24 și 25 iunie 2021 The post ALERTA METEO, Romania imparțita in COD ROȘU, PORTOCALIU ȘI GALBEN de CANICULA first appeared on Partener TV .

- Romania, lovita de un ciclon periculos de furtuni,ploi torențiale și grindina,meteorologii anunta precipitatii puternice in intreaga țara . In noaptea de joi spre vineri, 17 – 18 iunie, un ciclon se va forma deasupra Marii Negre. Acesta se va deplasa, vineri, spre partea de est a țarii noastre. Diretorul…

- Sunt anunțate zile ploioase, dar și foarte calduroase, in aceasta saptamana. Va ploua destul de mult in majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice, vijelii și chiar grindina. Potrivit prognozemeteo.ro, va fi o saptamana cu ploi multe, abundente chiar prin sudul…