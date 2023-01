Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi lapovița la nordul țarii, iar la sud și in centru - ploi slabe. Maximele vor oscila intre +6 și +8 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade.

- Duminica, 13 noiembrie 2022, vreme racoroasa, la Targoviște, maxima de 13 grade Celsius The post Duminica, 13 noiembrie 2022, vreme racoroasa, la Targoviște, maxima de 13 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru sambata, 12 noiembrie 2022, Targoviște - 13 grade Celsius The post Prognoza meteo pentru sambata, 12 noiembrie 2022, Targoviște – 13 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo, 4 noiembrie 2022, maximele se vor incadra in general intre 13 si 22 de grade, in a doua parte a intervalului cerul se va innora si in regiunile vestice, insa probabilitatea de ploaie va fi redusa. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in Banat si in zona montana inalta.…

- Astazi valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii, dar se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe parcursul zilei in Moldova, iar temperaturile maxime se vor situa intre 10 si 22 de grade, cu cele mai ridicate…

- Pe final de aceasta saptamana se anunta o zi friguroasa, dar insorita, cu innorari trecatoare si un val de aer rece venit din nord-vest. Vantul continua sa bata puternic, dar cu viteze mai mici ca joi si maximele se opresc la +15 grade. Astfel, in orele nocturne se prognozeaza ingheț zonal și minime…

- Vremea se racește, maximele nu vor depași 20 de grade, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, dar cu innorari temporare si izolat posibil ploi slabe – pe parcursul zilei – in sud, mai ales in zona deluroasa Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in prima parte a intervalului in estul…

- Marți, 18 octombrie, temperaturile maxime se vor situa intre 17 și 24 de grade, vremea va fi predominant frumoasa și mai calda decat in mod obișnuit in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari spre sfarșitul intervalului in nordul și nord-vestul țarii, unde izolat vor…