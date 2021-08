Marțea neagră. Încă o tragedie rutieră, soldată cu trei morți și patru răniți. Drumul Timișoara-Buziaș, blocat Accidentul deosebit de grav in care trei oameni și-au pierdut viața, a avut loc in jurul orei pranzului, in dreptul localitații Albina, din Timiș. 4 masini si un camion s-au izbit violent, bucați din autovehicule fiind auncate la zeci d emetri distanța. Șapte oameni au suferit rani, din pacate pentru trei dintre nu s-a mai […] The post Marțea neagra. Inca o tragedie rutiera, soldata cu trei morți și patru raniți. Drumul Timișoara-Buziaș, blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

