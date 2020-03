Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, simptomele virusului Covid-19 sunt asemanatoare cu cele ale racelii sau gripei. Exista insa, cateva diferențe care te ajuta sa afli daca ai o simpla raceala, un virus sau o infecție bacteriana.

- Catalin: Prietena mea nu-și mai cumpara vacanțe de teama coronavirusului. Calin: Sunt entuziasmat ca va pastrați tonusul in nebunia asta provocata de virusul asta și imi ridicați moralul.

- Luca: Sunt extraentuziasmat pentru ca azi am dormit o ora in plus, pentru ca nu a sunat alarma mamei sa ma duca la școala. Nicu: Sunt superentuziasmat pentru ca astazi am aflat ca mi s-a marit salariul!

- Surpriza neplacuta pentru enoriașii din Gorj. Biserica din comuna Prigoria a fost sigilata și enoriașii s-au vazut nevoiți sa se roage de acasa, fiindca Sfanta Liturghie de duminica nu se mai ține....din motive de coronavirus. Tatal baiatului infectat, primul roman diagnosticat cu coronavirus, este…

- Florin a caștigat un hoodie cu Virgin Radio, el ne-a spus ca s-a hotarat sa faca o fapta buna in fiecare luna a anului. Motivul pentru care este extraentuziasmat: in luna februarie o sa mearga sa doneze sange.

- Andrei a caștigat un hoodie cu Virgin Radio pentru mesajul audio pe care l-a trimis azi la Marțea extraentuziamata: Ieri m-am certat cu nevasta-mea pe 30 de lei, iar azi ma costa 50 de lei sa ma impac cu ea, sa-i iau flori.

- Nicu le-a promis lui Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar și ascultatorilor, ca nu va mai arunca niciodata țigari pe strada. El iși exprimase entuziasmul dupa ce a reușit sa-și arda haina atunci cand era la volan și a incercat sa arunce un chiștoc pe geam.